PRISSIANO. Una gatta con i suoi quattro cuccioli sarebbe stata gettata fuori da un'auto lungo la strada in direzione di Casaccia, a Prissiano. A riferire quanto accaduto sono alcuni testimoni. I cinque animali sono stati recuperati e ora vengono accuditi dall'associazione Tiere in Not Südtirol, con sede a Foiana.

Un episodio che riporta l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono degli animali. «Accade sempre più spesso, anche in luoghi isolati e difficilmente raggiungibili, dove gli animali non hanno alcuna possibilità di sopravvivere da soli», denuncia Walter Pichler, presidente dell'associazione.

Per gli animali abbandonati le conseguenze possono essere drammatiche, tra fame, sete e paura. Pichler ricorda che chi non è più in grado di occuparsi del proprio animale può rivolgersi alle associazioni e alle strutture che offrono assistenza, anziché abbandonarlo.