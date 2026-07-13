BOLZANO. Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 13 luglio a Bolzano, dove un ciclista di 83 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito da un'automobile.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 in via Resia, nelle vicinanze del Palasport. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, residente a Bolzano, stava effettuando una svolta a sinistra quando è stato urtato da un'auto in transito.

A seguito del violento impatto, il ciclista ha riportato gravi ferite. I sanitari intervenuti sul posto hanno provveduto a intubarlo prima del trasferimento d'urgenza all'ospedale di Bolzano.

Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale, che sta ricostruendo con precisione quanto successo. Gli agenti stanno acquisendo anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per chiarire le responsabilità dell'incidente.