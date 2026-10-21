BOLZANO. In occasione della 60/a festa nazionale austriaca, il Südtiroler Schützenbund svolge domenica 25 ottobre in Piazza Walther a Bolzano la Gran Ritirata d'Onore. Con questa solenne manifestazione, secondo quanto dichiarato dai Cappelli piumati, si intende esprimere "il proprio stretto legame storico, culturale ed emotivo con l'Austria e la patria tirolese".

Il "Großer österreichischer Zapfenstreich" è una delle cerimonie di musica militare più suggestive dell'Austria e viene tradizionalmente eseguito in Tirolo alla vigilia della festa nazionale. I reparti si raduneranno a partire dalle ore 16:00 nell'area di Piazza Silvius Magnago e via Laurino. Il corteo inizierà alle ore 17:00 e si snoderà lungo viale della Stazione fino a Piazza Walther, dove successivamente i reparti si schiereranno. Dopodiché avrà inizio la cerimonia ufficiale, seguita dal tradizionale Landesüblicher Empfang, la tradizionale cerimonia di accoglienza d'onore degli Schützen. Alle ore 18:00 si terranno l'ingresso e l'innalzamento della bandiera federale austriaca, prima che alle 18:10 abbia inizio lo Zapfenstreich.

Seguiranno quindi i saluti della vice governatrice Rosmarie Pamer, la commemorazione dei caduti con salva d'onore e deposizione di una corona, nonché le parole conclusive del comandante degli Schützen altoatesini Christoph Schmid prima della sfilata verso il Waltherhaus.