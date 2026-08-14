MERANO. Un cane sarebbe stato abbandonato all’interno di un’abitazione, legato a una stufa con una corda lunga meno di un metro. L’episodio, avvenuto a Merano, è stato reso noto dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa).

Secondo quanto riferisce l’associazione animalista, sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha liberato l’animale e lo ha successivamente affidato al canile di Bolzano.

La proprietaria, una donna residente a Merano, secondo quanto riportato da Aidaa sarà denunciata dalla polizia locale. Anche l’associazione ha annunciato l’intenzione di presentare nei prossimi giorni una denuncia nei suoi confronti per le ipotesi di maltrattamento e abbandono di animali.

Aidaa ricorda inoltre che tenere i cani legati a corde o catene è vietato e definisce «inumane» simili condizioni. Nel caso specifico, l’associazione ha comunicato che procederà formalmente nei confronti della proprietaria.