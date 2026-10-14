BOLZANO. Dieci monete storiche d’argento del valore di oltre 80mila euro e circa 100 grammi di hashish sequestrati ai Prati del Talvera. È il bilancio di un controllo effettuato lunedì pomeriggio dalla Guardia di finanza di Bolzano, con l’impiego dei baschi verdi e delle unità cinofile antidroga. Un cittadino marocchino senza fissa dimora è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso delle preziose monete.

L’intervento è scattato quando i finanzieri hanno notato un gruppo di cittadini stranieri impegnati in un’accesa discussione. Durante l’identificazione, il cane antidroga ha segnalato uno dei presenti, trovato con una modica quantità di hashish, per poi dirigersi verso alcuni arbusti lungo il fiume. Tra la vegetazione sono stati scoperti tre panetti di hashish, per un peso complessivo di circa un etto, ritenuti verosimilmente destinati allo spaccio.

Gli accertamenti sono stati quindi approfonditi e nello zaino di un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, al furto e ad atti osceni in luogo pubblico, sono state trovate dieci monete d’argento coniate tra il 1813 e il 1936, perfettamente pulite e conservate. Il loro valore complessivo è stato stimato in oltre 80mila euro. L’uomo ha sostenuto di aver trovato l’involucro che le conteneva vicino a un cestino dei rifiuti, senza fornire ulteriori spiegazioni sulla provenienza.

Per il cittadino marocchino è scattata la denuncia per ricettazione ed è stato notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Le monete e la droga sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per individuare il legittimo proprietario dei preziosi oggetti. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.