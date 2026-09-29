BOLZANO. È purtroppo morta la bambina di 5 anni rimasta coinvolta nel gravissimo incidente avvenuto questa mattina, martedì 29 settembre, in via Garibaldi a Bolzano. La piccola era stata travolta da un furgoncino, sembra addetto al carico e scarico di merci, attorno alle 10.30, nei pressi della fermata dell’autobus davanti a uno degli accessi del WaltherPark.

L’impatto è stato violentissimo. La bambina era stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza in ospedale, dove i sanitari hanno tentato di salvarle la vita. Le ferite riportate nell’investimento si sono però rivelate troppo gravi e, poco dopo, è arrivata la tragica notizia del decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia. Gli agenti del Nucleo Infortunistica hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.



Restano infatti da chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le circostanze dell’impatto. Gli accertamenti dovranno stabilire la posizione della bambina e del furgoncino nei momenti immediatamente precedenti all’investimento e ricostruire quanto accaduto nella zona antistante all’ingresso del WaltherPark.