BOLZANO. È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il responsabile dell’intrusione notturna all’aeroporto di Bolzano, che aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza antiterrorismo e provocato la temporanea chiusura dello scalo. Si tratta di un 26enne italiano, risultato in stato di ebbrezza al momento dell’intervento degli agenti.

Il giovane era stato fermato intorno alle 3.40 di domenica, dopo essere entrato abusivamente nel sedime aeroportuale e aver raggiunto l’area arrivi e partenze. Le immagini delle telecamere hanno permesso di accertare che era anche salito su un mezzo di servizio, azionandone per alcuni secondi il lampeggiante.

Gli accertamenti condotti dalla Squadra Volante e dalla Digos hanno escluso che il 26enne avesse con sé armi o strumenti atti a offendere. L’intrusione aveva comunque reso necessaria una bonifica completa dell’aeroporto, conclusa alle 8.50 con esito negativo, prima della riapertura dello scalo.

Per il giovane è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e ingresso arbitrario in luoghi vietati. Il 26enne, che non ha saputo fornire spiegazioni valide sul proprio comportamento, sarà inoltre segnalato all’autorità civile competente per le sanzioni amministrative previste in materia di trasporto aereo.