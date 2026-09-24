BOLZANO. Quasi nove chili di hashish, suddivisi in 90 panetti, sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di un controllo effettuato nella notte del 22 settembre a Bolzano. Un giovane, cittadino straniero senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale del capoluogo altoatesino.

A insospettire una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Bolzano è stato il giovane, notato mentre transitava in piazza Gries a bordo di una bicicletta di alta gamma. I militari hanno deciso di fermarlo e di approfondire il controllo. Nella sua disponibilità sono state trovate 18 buste sigillate, ognuna contenente cinque panetti di hashish, oltre a un ulteriore frammento della stessa sostanza.

Complessivamente sono stati sequestrati 8.976,85 grammi di hashish. La droga sarà ora sottoposta alle analisi del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell'Arma. I carabinieri hanno sequestrato anche lo smartphone utilizzato dal giovane e la bicicletta sulla quale stava viaggiando, un modello il cui valore commerciale viene stimato in circa 6 mila euro.

Sulla provenienza della bici saranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare se possa essere stata rubata. Al termine delle operazioni il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato nel carcere di Bolzano.