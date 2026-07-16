BOLZANO. Un crollo all'alba ha interessato il palazzo del tribunale di Bolzano. Il cedimento di alcuni solai, avvenuto mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione, ha provocato il ferimento di un addetto alle pulizie, colpito alla testa e alle braccia. Per gli altri lavoratori presenti è stata una fuga precipitosa.



Il crollo si è verificato tra le 6.15 e le 6.20, quando nell'edificio erano presenti soltanto gli addetti alle pulizie. «Abbiamo sentito un boato, poi un collega mi ha chiamato dicendomi di uscire subito», racconta uno dei lavoratori. «Ho visto il tribunale crollare. La sensazione è stata quella di un terremoto».

Secondo le prime testimonianze, il ferito è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Le verifiche sulla stabilità della struttura sono ancora in corso per escludere ulteriori cedimenti e accertare le cause dell'incidente.

Profondo lo shock anche ai vertici dell'ufficio giudiziario. «Sono attonita per quello che è successo, evidentemente qualcosa è andato storto. Per le udienze ci riorganizzeremo in fretta», ha dichiarato la presidente del tribunale Francesca Bortolotti.



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Paura anche tra i residenti della zona, svegliati dal forte boato e dal successivo arrivo dei mezzi di soccorso. Il rischio di conseguenze ben più gravi è stato concreto: il crollo è avvenuto circa un'ora prima dell'inizio dell'attività ordinaria del tribunale, quando l'edificio avrebbe iniziato a riempirsi di magistrati, avvocati, dipendenti e cittadini.