BOLZANO. Una voce che chiedeva aiuto in mezzo all’Isarco, nel buio della notte. È iniziato così il delicato intervento che poco dopo la mezzanotte ha impegnato i vigili del fuoco di Bolzano nel tratto del fiume compreso tra ponte Roma e ponte Palermo.

Raggiunta la zona, i soccorritori hanno individuato una persona ancora in acqua, ferita e in difficoltà. Quattro specialisti del soccorso acquatico sono quindi entrati nel fiume per raggiungerla, mentre dalla riva venivano coordinate le operazioni.

Con il supporto della polizia, la persona è stata portata fuori dall’acqua e affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento all’ospedale di Bolzano.

La permanenza nelle acque dell’Isarco aveva provocato un grave stato di ipotermia. Nonostante le ferite e la necessità del ricovero, la persona non risulta in pericolo di vita.