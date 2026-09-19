BOLZANO. Ha avvicinato una donna, le ha chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, l'ha minacciata con un coltello e afferrata per i capelli, tentando poi di strapparle la borsetta. Un cittadino marocchino di 29 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo quanto accaduto intorno alla mezzanotte di ieri in via del Macello, a Bolzano.

L'allarme è arrivato alla Centrale operativa della Questura, che ha inviato sul posto gli equipaggi della Squadra Volante. Gli agenti hanno preso contatto con la vittima, che ha indicato loro il giovane ritenuto responsabile dell'aggressione. Alla vista della pattuglia, il 29enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Secondo la prima ricostruzione della polizia, poco prima il giovane avrebbe avvicinato la donna pretendendo una somma di denaro. Al rifiuto della ragazza, l'avrebbe minacciata con un coltello, afferrandola per i capelli e cercando di impossessarsi della sua borsa. La donna ha però reagito, attirando l'attenzione di alcuni testimoni che hanno quindi richiesto l'intervento della Polizia di Stato.

Il 29enne, che secondo la Questura ha precedenti penali, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato anche per l'inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano. Nei suoi confronti l'Ufficio Immigrazione ha inoltre avviato la procedura di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.