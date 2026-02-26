BOLZANO. All'espianto del cuore nell'ospedale di Bolzano ha partecipato, come previsto dalla rete internazionale Eurotransplant, un'equipe austriaca del Centro Trapianti di Innsbruck. Sono stati infatti loro ad intervenire in sala operatoria, quando si è presentata una criticità durante l'espianto dei colleghi di Napoli.



I medici austriaci sono stati nel frattempo sentiti dagli inquirenti italiani, per completare la documentazione sui fatti. Interpellata dall'ANSA la Clinica universitaria di Innsbruck non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a causa dell'inchiesta penale in corso.