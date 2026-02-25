INNSBRUCK. Un bambino di sette anni è deceduto nella Clinica di Innsbruck a seguito di un incidente con un cavallo avvenuto ad Assling, nel Tirolo Orientale. L'incidente, la cui dinamica resta ancora da chiarire, si era verificato domenica scorsa, come riferito dalla polizia all'agenzia Apa.



Un passante aveva notato il bambino, il padre di 42 anni anch'egli gravemente ferito e un cavallo libero, lungo la Pustertaler Höhenstraße e aveva allertato i soccorsi.



Il piccolo era stato rianimato sul posto, ma è spirato due giorni dopo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Il padre del bambino sarebbe il proprietario dell'animale.