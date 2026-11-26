BOLZANO. Rubata nei giorni scorsi in Svizzera, una bicicletta è stata recuperata nel capoluogo altoatesino grazie a un dispositivo elettronico di localizzazione nascosto all’interno del telaio. L’operazione della polizia locale di Bolzano è scattata nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre e si è conclusa con una denuncia per ricettazione.

A rivolgersi agli agenti è stato il legittimo proprietario, un cittadino polacco residente in Svizzera, che aveva subito il furto della propria bicicletta, una Stoke modello Tauro, a Zurigo. Attraverso una comunicazione via e-mail, l’uomo ha fornito al comando il collegamento per monitorare in tempo reale la posizione del mezzo.

Il segnale indicava la presenza della bicicletta a Bolzano. Una pattuglia del Servizio Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria ha quindi seguito gli spostamenti attraverso diverse strade cittadine, riuscendo a individuare il mezzo nella disponibilità di un cittadino iracheno di 46 anni, senza fissa dimora e regolarmente soggiornante in Italia.

La bicicletta è stata sottoposta a sequestro penale in attesa di essere restituita al proprietario, mentre il 46enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.