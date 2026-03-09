BOLZANO. A quasi nove mesi dai fatti, la Procura di Bolzano ha disposto il sequestro dei cellulari dei due carabinieri in servizio al casello di Bolzano sud, la notte del 15 giugno 2025, quella dell'incidente in cui perse la vita Tobias Tappeiner e una famiglia, che viaggiò sull'altra vettura, rimase gravemente ferita.



Uno dei due militari si è opposto all'esecuzione della copia forense, e ora è attesa la decisione del tribunale del riesame nel merito.



I due carabinieri sono indagati per cooperazione in omicidio stradale e lesioni stradali gravissime. Risultavano in servizio proprio al casello, quando avvenne l'incidente all'alba, quando il 24enne, alla guida con un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro di sangue, imboccò l'autostrada contromano, dal casello di Bolzano sud, dove avrebbe sostato per cinque minuti prima di riuscire a forzare la sbarra, schiantandosi contro l'altra macchina.