CHIUSA. Un asino scappato dal recinto e finito sui binari della ferrovia ha mobilitato i soccorritori nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre. L'episodio è avvenuto nei pressi dell'uscita autostradale di Chiusa, in Alto Adige. L'animale, spaventato, si era allontanato da un recinto situato sul lato opposto della strada, raggiungendo la linea ferroviaria.

L'allarme è stato lanciato dalla Polizia ferroviaria di Bolzano, che intorno alle 23.05 ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Bressanone. I militari hanno cercato per circa un'ora di catturare l'asino, senza riuscire ad avvicinarlo in sicurezza. È stato quindi chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco volontari di Chiusa.

È partita così un'operazione congiunta che ha coinvolto pompieri, carabinieri, personale ferroviario, autorità competenti e proprietario dell'animale. Prima di procedere sono state adottate le necessarie misure di sicurezza sulla linea ferroviaria, per consentire ai soccorritori di operare senza rischi. Il recupero ha richiesto diverse ore e particolare cautela per non spaventare ulteriormente l'asino.

Alla fine, grazie al coordinamento tra le squadre e alla pazienza dei soccorritori, l'animale è stato accompagnato fuori dai binari e ricondotto illeso nel proprio recinto. Si è così concluso senza conseguenze un intervento notturno insolito, nel quale la collaborazione tra vigili del fuoco, forze dell'ordine e addetti della ferrovia è stata decisiva. (foto Vigili del fuoco di Chiusa)