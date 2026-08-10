BOLZANO. Un normale controllo stradale si è concluso con un arresto e il sequestro di quasi due chilogrammi di hashish. Nei giorni scorsi i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno fermato un’automobile in via Enrico Torricelli.

Gli accertamenti hanno spinto i militari ad approfondire il controllo e a procedere con la perquisizione del veicolo. All’interno sono stati trovati 19 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,9 chilogrammi.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno rinvenuto 90 dispositivi vaporizzatori contenenti cannabis ad alto contenuto di Thc. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di laboratorio.

Il conducente è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine delle formalità è stato condotto nella Casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio nel capoluogo altoatesino, intensificata nelle ultime settimane nelle principali aree di aggregazione, lungo le arterie stradali e sui mezzi del trasporto pubblico. I servizi hanno interessato in particolare Waltherpark, Twenty e Centrum.

Nelle attività più recenti sono stati impiegati 11 equipaggi, con il supporto di unità cinofile e antisommossa. Complessivamente sono stati effettuati 19 posti di controllo, verificati 43 veicoli e identificati 222 cittadini. I carabinieri hanno inoltre controllato 12 esercizi pubblici.

L’attività ha riguardato anche le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico, con controlli nelle fasce orarie e nei luoghi considerati più sensibili. Nel dispositivo è stata impiegata anche la Stazione Mobile completamente elettrica, utilizzata come presidio nei punti strategici della città.