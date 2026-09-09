SAN CASSIANO. Un avvistamento che ha fatto scattare l’allarme, ma che si è rivelato essere tutt’altro. Quello che nella mattinata di martedì 8 settembre era stato segnalato come un possibile cucciolo d’orso nei pressi del campeggio Sass Dlacia, a San Cassiano, nel comune di Badia, era in realtà un gatto nero intento ad arrampicarsi su un albero.

A chiarire l’equivoco è il Servizio forestale provinciale, intervenuto rapidamente dopo la segnalazione. L’Ispettorato forestale di Brunico e l’Ufficio provinciale Gestione fauna selvatica avevano ricevuto la notizia del presunto avvistamento e avevano immediatamente inviato sul posto un componente del Corpo forestale per effettuare le verifiche.

A fugare ogni dubbio sono stati soprattutto i video dell’animale, trasmessi poco dopo alle autorità. Dalle immagini è risultato evidente che non si trattava di un orso. Anche il sopralluogo effettuato nella zona non ha fatto emergere impronte, tracce o altri elementi riconducibili alla presenza di un plantigrado.

Il possibile avvistamento ha quindi lasciato spazio a un sospiro di sollievo. Non c’è alcun pericolo per la popolazione, rassicurano le autorità, che invitano comunque a segnalare tempestivamente eventuali animali o tracce che possano essere ricondotti alla presenza di grandi carnivori.

«Prendiamo naturalmente sul serio ogni indicazione e la verifichiamo nel più breve tempo possibile», sottolinea il direttore della Ripartizione Servizio forestale Günther Unterthiner, invitando però anche a evitare reazioni eccessive e a non alimentare allarmismi sulla base di segnalazioni ancora da verificare.

Il chiarimento arriva in un territorio dove la presenza dell’orso è comunque monitorata. Dall’inizio dell’anno sono stati registrati 12 avvistamenti diretti di orsi in Alto Adige, concentrati nelle zone di Prato allo Stelvio, lungo la Catena della Mendola e in Alta Val di Non. La Val Badia, invece, non registra una presenza documentata recente: l’ultimo episodio risale al 2009, quando nell’area era stato individuato il maschio M5.

I dati sulla popolazione complessiva sono ancora in fase di aggiornamento. Le analisi genetiche degli ultimi campioni non sono infatti ancora concluse. Nel 2025 erano stati accertati complessivamente nove orsi in Alto Adige, tra cui una femmina.

Nel caso di San Cassiano, però, gli accertamenti hanno chiuso rapidamente la vicenda: nessun orso e nessuna situazione di rischio. Solo un gatto nero, protagonista involontario di un avvistamento destinato per qualche ora a suscitare molta più attenzione del previsto.