Siamo alla vigilia dell'atteso esordio del programma di tamponi rapidi su gran parte della popolazione altoatesina.

Lo screening covid di massa si svolgerà da domani, venerdì a domenica, dalle 8 alle 18.



È aperto a tutti i cittadini di età superiore ai 5 anni. È aperto anche alle persone presenti sul territorio comunale o provinciale per motivi di lavoro o studio anche se non residenti. Sul territorio comunale di Bolzano sono state individuate 22 strutture in cui saranno effettuati i test.



Lo screening consiste in un test rapido gratuito dell’antigene. Si tratta in sostanza di un tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza del virus e di fornire un risultato entro 15-30 minuti. Si tratta di un test sicuro e indolore. I test saranno effettuati da personale sanitario.



I cittadini di Bolzano sono invitati a presentarsi nella struttura di riferimento in base alla propria residenza o domicilio nelle fasce orarie indicate portando con sé un documento d’identità, la tessera sanitaria, il modulo debitamente compilato con i propri dati anagrafici per il test antigienico e l’informativa sulla privacy. Modulo e informativa sulla privacy sono scaricabili dal sito Internet del Comune e vanno stampati singolarmente.

Così facendo si risparmierà tempo nell’effettuazione del test. In ogni caso il modulo potrà essere compilato anche sul posto. È importante venga rispettata il più possibile la suddivisione per fasce orarie per contribuire ad una omogenea affluenza al test.

Il risultato del tampone (positivo o negativo) sarà comunicato via mail entro un’ora circa dall’effettuazione del test. Il file Pdf contenente l’esito sarà scaricabile tramite un codice che sarà inviato via sms.



Chi non dispone di mail o telefono potrà fare riferimento ad un proprio familiare o parente o al proprio medico di base. È necessario fornire preventivamente un indirizzo mail ed un numero telefonico al momento della compilazione del modulo per il test. In caso di esito positivo del tampone è previsto un periodo di isolamento di 10 giorni. Se non si avranno sintomi, sarà possibile terminare l’isolamento dopo 10 giorni senza ulteriori test.



Fino a martedì 24 novembre si possono effettuare i test anche nelle farmacie autorizzate e presso il proprio medico di base.



Nell’ambito della campagna «Test rapidi in Alto Adige», la procedura per ottenere la certificazione di malattia in caso di esito positivo del test è stata notevolmente semplificata.



Per farlo è infatti sufficiente spuntare la casella «In caso di esito positivo necessito di un certificato di malattia per l’Inps» sul modulopdf scrivibile, ovvero il modulo di accettazione dove vanno inseriti i dati personali. Se il test rapido dell’antigene è positivo, il certificato di malattia viene emesso automaticamente. Ma attenzione: questa regola vale solo per i tre giorni della campagna di screening.



In caso di risultati positivi di test antigenici rapidi effettuati 72 ore prima o 72 ore dopo queste tre giornate, il certificato di malattia può essere rilasciato solo dal Medico di Medicina Generale.



L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sottolinea inoltre che è importante che tutti i membri della famiglia - a condizione che i bambini abbiano più di cinque anni - si sottopongano al test.

Infatti, anche se uno o entrambi i genitori sono risultati non infetti in seguito a una serie di test organizzati dal datore di lavoro per i propri dipendenti, non significa che nessuno della famiglia sia portatore del virus.



L’Azienda sanitaria, intanto, rassicura sui timori che l’esecuzione dei test antigenici rapidi, previsti per il prossimo fine settimana, possa comportare un rischio di infezione.

Le postazioni per l’esecuzione dei test nei diversi comuni della provincia sono state pianificate secondo le ultime scoperte sulle possibili vie di trasmissione del nuovo coronavirus. Tutti gli operatori che eseguono il tampone indossano indumenti protettivi adeguati.



Naturalmente, i partecipanti al test devono indossare una mascherina per proteggere naso e bocca che deve essere tolta solo al momento dell’esecuzione del tampone. Il prelievo tramite tampone dura al massimo due minuti.



Le esperienze degli screening eseguiti nei mesi scorsi - Val Gardena, Bronzolo, Sesto e Monguelfo - sono state naturalmente prese in considerazione anche per l’organizzazione dell’iniziativa «Test rapidi in Alto Adige», in modo da garantire una procedura di esecuzione dei test ancora più fluida e sicura. Già in occasione degli screening effettuati in passato non è mai emerso alcun caso di infezione da Covid riconducibile al momento dell’esecuzione del test. E questo su un totale di diverse migliaia di partecipanti.

Le informazioni sullo svolgimento dello screening e i moduli necessari sono disponibili sui rispettivi siti web dei comuni.

In molti comuni - ma non in tutti - c’è anche la possibilità di registrarsi online per eseguire il test.