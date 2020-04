Una bambina è morta in un incidente con il trattore a Riscone di Brunico, in Val Pusteria.



La disgrazia è avvenuta intorno alle 14.30 in zona «Kappler Stöckl». Sul posto sono intervenuti la Croce bianca, i carabinieri, il soccorso alpino ed i vigili del fuoco.



La bimba di quasi 4 anni stava sul trattore guidato dal nonno di 63 anni. Il trattore, pur essendo dotato di dispositivo antiribaltamento, ha sobbalzato sul terreno scosceso facendo cadere la bambina che è finita sotto una ruota del mezzo.



A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. La bimba è morta sul posto. sono in corso indagini dei carabinieri.