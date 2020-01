Gli agenti della Polizia stradale di Vipiteno hanno ritirato la patente e denunciato un uomo che la scorsa notte sull’autostrada del Brennero in direzione nord all’altezza del casello di Bressanone ha causato un incidente, fortunatamente senza feriti. L’uomo viaggiava con un tasso alcolemico di 3,97 grammi/litro, abbondantemente oltre, quasi otto volte, il tasso consentito di 0,5.



L’uomo con la sua utilitaria è finito contro il guard-rail di destra e si è poi fermato, occupando la corsia di marcia normale e quella di emergenza. Il cittadino ucraino di 40 anni, residente a Bolzano, è rimasto ferito lievemente. Il suo stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche era tale, da richiedere l’intervento degli operatori sanitari.



L’uomo è stato portato all’ospedale di Bressanone.

L’uomo è stato denunciato gli è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione. Gli è stato anche confiscato il veicolo.

Dall’inizio dell’anno la Polizia stradale ha elevato tre sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui una a seguito di un incidente stradale.