Si terrà venerdì prossimo, 15 maggio, in videoconferenza, l’Assemblea straordinaria della Lega Pallavolo Serie A. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, inviati alle 48 Associate dal presidente dimissionario Diego Mosna, l’elezione del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione. Alla proposta del voto assembleare anche variazioni allo statuto del Consorzio per agevolare riunioni e decisioni in via telematica, oltre a modifiche al regolamento Ammissione Campionati.