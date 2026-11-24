BOLZANO. «Mi manca il campo, ora comincia il recupero: ci vediamo presto». Con un messaggio pubblicato su Instagram, Jannik Sinner ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni dopo l’intervento chirurgico al ginocchio effettuato in Finlandia.

Il campione altoatesino ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sottoporsi all’operazione, dopo aver tentato per mesi di risolvere il problema senza ricorrere alla chirurgia.

«Nel corso degli ultimi mesi abbiamo provato tutto per trattare la mia lesione senza chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il ginocchio purtroppo non ha risposto come speravamo e oggi ho fatto una piccola operazione», ha scritto Sinner.

Per il tennista di Sesto Pusteria si apre ora la fase del recupero. Nel messaggio rivolto ai tifosi non vengono indicati i tempi del ritorno in campo.