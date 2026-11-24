TRENTO. È conosciuta come «ginocchio del corridore», ma è una patologia diffusa anche tra i tennisti. La sindrome della bandelletta ileotibiale, che ha costretto Jannik Sinner a sottoporsi a un intervento chirurgico in Finlandia, è legata al sovraccarico funzionale della fascia fibrosa che corre lungo il lato esterno della coscia, dal bacino fino alla tibia. Il sintomo principale è il dolore nella parte laterale del ginocchio, che si accentua con gli sforzi ripetuti.

A spiegare le caratteristiche della patologia era stato alcune settimane fa Fabrizio Cortese, direttore dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. «I continui spostamenti laterali, le frenate e i cambi di direzione tipici del tennis, accentuati dalle superfici e soprattutto dai ritmi di gioco, la rendono frequente anche in questo sport».

Nella maggior parte dei casi il trattamento non richiede un intervento chirurgico. Come spiega l’ortopedico Federico Bove, le cure si basano sulla riduzione del carico, sul controllo dell’infiammazione e sulla fisioterapia mirata, seguiti da una graduale ripresa dell’attività sportiva. Nel caso di Sinner, tuttavia, queste terapie non hanno dato i risultati sperati, rendendo necessario l’allungamento chirurgico della bandelletta.

Il fattore decisivo, soprattutto per gli atleti professionisti, è il tempo. «Rientrare prima che i tessuti abbiano recuperato espone a recidive e alla cronicizzazione del dolore», sottolinea l’ortopedico Francesco Ippolito. La prognosi, dopo un percorso riabilitativo completo, è generalmente favorevole. Per il campione altoatesino si stimano circa tre mesi di recupero.