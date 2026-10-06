BOLZANO. Jannik Sinner perderà il trono del tennis mondiale. La chiusura anticipata della stagione darà uno scossone alla classifica Atp, con Alexander Zverev che - se anche non dovesse giocare altri tornei - diventerà il nuovo n.1 entro la fine dell'anno. Sinner ora è in testa con 11.000 punti, davanti al tedesco, secondo a 9.720: ma da qui alla fine dell'anno l'altoatesino ne scarterà 3.050, non potendo difenderli nei tornei conclusivi. Zverev invece, in base ai risultati ottenuti lo scorso anno, deve difenderne solo 980, e ha quattro tornei per completare il sorpasso.

Nel dettaglio, Sinner perde 50 punti a Shanghai, altri 500 a Vienna, 1.000 a Parigi e 1.500 delle Atp Finals, che l'anno scorso aveva vinto da imbattuto. Non giocando fino a fine anno scenderà a 7.950 punti. Zverev, invece, difende i 50 punti di Shanghai, 330 a Vienna (il primo torneo nel quale il sorpasso è matematicamente possibile), 400 a Parigi e 200 alle Finals. Se anche non riuscisse a fare punti in questi appuntamenti chiuderebbe l'anno a 8.740, 790 punti in più di Sinner. Il sorpasso entro fine 2026 è matematico e il tedesco diventerà per la prima volta il n.1.