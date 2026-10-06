SESTO PUSTERIA. La stagione 2026 di Jannik Sinner è ufficialmente finita. Il numero uno azzurro ha annunciato sui social la decisione di fermarsi per sottoporsi a un ciclo di trattamenti al ginocchio. Una scelta che mette fine anticipatamente alla sua annata agonistica.

«Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio», ha spiegato Sinner nel video pubblicato sui social. Lo stop significa anche la rinuncia alle Atp Finals di Torino, uno degli appuntamenti più importanti dell’ultima parte della stagione.

La decisione arriva dopo i forfait ai tornei di Pechino e Shanghai. Sinner ha ricordato le emozioni vissute alle Finals di Torino, spiegando però che in questo momento la priorità deve essere la tutela del proprio fisico e, soprattutto, del futuro della sua carriera.

Il ritorno in campo è dunque rinviato al 2027. «Tornerò quando sarò al 100%», ha assicurato Sinner, che ora si concentrerà sulle cure e sul recupero completo prima di riprendere l’attività agonistica.