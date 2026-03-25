INNSBRUCK. Prosegue il momento positivo per la scherma storica trentina, che nel fine settimana a Innsbruck ha raccolto nuovi risultati di rilievo. A distinguersi è stato Giovanni Marchesini (a destra nella foto, ndr), capace di conquistare il terzo posto nella disciplina della spada a due mani al termine di una gara combattuta. L’atleta si è fermato in semifinale, sfiorando l’accesso alla finale per un solo punto.

Buone indicazioni sono arrivate anche dal resto della squadra, con diversi atleti che hanno raggiunto gli ottavi di finale, confermando una crescita complessiva del gruppo. Soddisfazione è stata espressa dal tecnico, maestro Andrea Rossini (a sinistra nella foto, ndr), che ha evidenziato i progressi degli atleti e la validità del percorso di lavoro intrapreso negli ultimi mesi.

Gli allenamenti della Scherma Storica Veneto-Trentino-Alto Adige proseguono regolarmente tra Trento e Villa Lagarina, con lo sguardo già rivolto al prossimo appuntamento in calendario, previsto tra un mese a Padova.