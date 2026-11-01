PREDAZZO. Nove medaglie per il Comitato Trentino ai campionati italiani assoluti e junior di salto speciale e combinata nordica, andati in scena sabato a Predazzo. Sul trampolino olimpico Hs107 e sull’anello di skiroll del Centro sportivo si è vista all’opera l’eredità dei Giochi, già messa alla prova in estate con due gare giovanili su plastica.

L’organizzazione è stata curata dall’Us Dolomitica, con il Comune di Predazzo e Nordic Ski Fiemme, un terzetto che ha confermato ai club di tutta Italia un elevato standard organizzativo.

I nuovi campioni italiani di salto sono Jessica Malsiner e Francesco Cecon tra i senior, Leonie Runggaldier e il moenese Martin Chenetti tra gli junior. Nella combinata nordica doppietta gardenese tra i senior con Daniela Dejori e Aaron Kostner, mentre i titoli junior vanno alla friulana Ludovica Del Bianco e al moenese della Dolomitica Filippo Desilvestro.

Il bilancio del Comitato Trentino, diretto per queste specialità da Davide Boninsenga, è di due ori, quattro argenti e tre bronzi. Gli ori sono arrivati con gli junior Martin Chenetti nel salto e Filippo Desilvestro in combinata. Gli argenti portano le firme di Giovanni Bresadola (Esercito) e Martina Ambrosi (Fiamme Oro) nel salto assoluto, di Giada Delugan nella combinata femminile e di Tobias Chenetti nella combinata junior. I bronzi sono di Iacopo Bortolas (Fiamme Gialle) nel salto assoluto, Domenico Mariotti (Esercito) nella combinata e Filippo Desilvestro nel salto junior.

La gara di salto

Tra le donne la gardenese delle Fiamme Gialle Jessica Malsiner ha totalizzato 207 punti, precedendo la padrona di casa Martina Ambrosi, seconda con 192,5. Terza la diciassettenne gardenese Leonie Runggaldier (Sc Gardena) con 152 punti. Seguono Daniela Dejori (Esercito, 149) e Martina Zanitzer (Cs Carabinieri, 142).

Al maschile Francesco Cecon (Centro sportivo Esercito) ha firmato il miglior punteggio in entrambe le serie, chiudendo con 237 punti davanti a Giovanni Bresadola (Esercito, 221). Terzo il combinatista Iacopo Bortolas (197,5), davanti ad Aaron Kostner (Fiamme Oro) e Manuel Senoner (Fiamme Gialle), appaiati a 196. Sesto Domenico Mariotti (Esercito) con 192.

Tra le junior Runggaldier si è imposta con 168,5 punti su Ludovica Del Bianco (Monte Lussari, 166) ed Erika Pinzani (Monte Lussari, 149). Tra i ragazzi Martin Chenetti (Monti Pallidi) ha vinto con 232 punti, davanti a Maximilian Gartner (Carabinieri, 224) e Filippo Desilvestro (Dolomitica, 217,5).

La combinata nordica

La prova prevedeva il salto dall’Hs107 e il successivo inseguimento in skiroll. Kostner, 27 anni, ha sfruttato i 10 chilometri del percorso (quattro giri dell’anello di 2,5 km) per recuperare il ritardo sull’altro altoatesino Manuel Senoner, che lo precedeva dopo il salto. Il vincitore ha chiuso in 25'17"80, con 18"30 su Senoner e 54"40 sul padrone di casa Domenico Mariotti, bronzo davanti a Eros Consolati e Filippo Desilvestro, entrambi della Dolomitica.

Gara in solitaria per la ventiquattrenne Dejori, al comando dal salto al traguardo. Con il tempo di 13'27"70 ha inflitto oltre tre minuti alle più giovani Giada Delugan (Dolomitica) e Ludovica Del Bianco (Monte Lussari).