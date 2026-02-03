TRENTO. Sarà il curling a testare per primo il ghiaccio di Milano-Cortina 2026. Il Cortina Curling Olympic Stadium, infatti, ospiterà le prime gare dei Giochi, due giorni prima della Cerimonia di apertura allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro: si parte questa sera, mercoledì 4 febbraio, (ore 19.05) con quattro match della fase a gironi del doppio misto, dove l'Italia difende il titolo di Pechino 2022 con Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Tra le nazioni attese e subito protagoniste della prima giornata ci sono Norvegia e Svezia, rispettivamente argento e bronzo olimpico nella specialità. I primi affronteranno la Gran Bretagna, gli altri la Corea del Sud. Il Canada invece se la vedrà con la Repubblica Ceca, mentre l'Estonia sfiderà la Svizzera. L'Italia scenderà sul ghiaccio giovedì: la Corea del Sud sarà la prima avversaria, in mattinata (ore 10.05); mentre nel turno serale ci sarà la sfida con il Canada.

Venerdì gli azzurri affronteranno Svizzera ed Estonia, prima di sfilare per la Cerimonia inaugurale: Mosaner avrà anche l'onore di vestire il ruolo di portabandiera a Cortina, città natale della sua "socia" Costantini. Se nella gara mista l'Italia punta a bissare l'oro olimpico, più difficile prevedere di riuscirci nei tornei a squadre in programma mercoledì 11 in campo maschile e giovedì 12 in quello femminile. Le recenti polemiche per l'esclusione di Angela Romei, a cui è stata preferita Rebecca Mariani, figlia 19enne del direttore tecnico Marco e che non vanta numerose esperienze internazionali a livello senior, hanno reso più cupa l'atmosfera della spedizione.