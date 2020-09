Brutto incidente per Charles Leclerc al 25/o giro del Gp di Monza. Gran botta per la Ferrari e per il monegasco, che è uscito con le proprie gambe dall'abitacolo. Caos in pista, bandiera rossa e monoposto ai box prima della ripartenza. La gara è rimasta ferma per 20 minuti.



Sebastian Vettel è rientrato ai box e si ritira dal Gp d'Italia, a Monza, dopo che sulla sua vettura si è sono notate delle fiamme. Probabilmente c'è stato un problema al sistema frenante della Ferrari nel corso del sesto giro. Il tedesco, che si mise in luce proprio a Monza nel 2008, conclude mestamente l'ultimo Gp a Monza da pilota del Cavallino rampante.

Pierre Gasly, su AlphaTauri, ha vinto per un soffio il 71/o Gp d’Italia, sul circuito di Monza. Il francese ha preceduto lo spagnolo Carlos Sainz, a bordo di una McLaren.

Fuori le Ferrari di Charles Leclerc, per incidente, e di Sebastian Vettel, per il problema ai freni.

Lewis Hamilton ha dovuto rientrare ai box per scontare la penalizzazione di 10 secondi per essere entrato in pit-lane nei box quando non si poteva.