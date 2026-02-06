MILANO. Con 22 punti l'Italia è terza al termine della prima giornata della gara a squadre del pattinaggio artistico. Dopo il programma corto, con la danza, le coppie e il singolo femminile, sono gli Usa a dominare la classifica provvisoria con 25 punti, seguita dal Giappone (23 punti), spinto dalle grandi performance di Kaori Sakamoto e del duo che ha impressionato i giudici Riku Miura e Riuyki Kihara.



La pattinatrice trentina SharkNaki, al secolo Lara Naki Gutmann, ha fatto il suo personal best interpretando “La Legge Di Lidia” e, insieme a qualche errore della georgiana Anastasiia Gubanova, ha permesso alla classifica di definirsi meglio senza più parità.



La Georgia chiude la giornata con 20 punti, 19 per il Canada e 17 la Francia. Restano staccate Corea, Gran Bretagna con 11 punti, Cina con 10 e Polonia con 6 punti.