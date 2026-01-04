TRENTO – Vince Trento una partita fondamentale: i bianconeri rimontano 20 punti di svantaggio e superano Trieste grazie al canestro decisivo di Battle a 4 secondi dalla sirena. Una rimonta incredibile, costruita concedendo appena sei punti negli ultimi dieci minuti di gioco e facendo esplodere una BTS Arena sold out.



Una serata meravigliosa che regala due punti pesantissimi in vista dell’ultima giornata di campionato, nella quale l’Aquila si giocherà la qualificazione alle Final Eight sul campo della Trapani Shark, sabato 10 gennaio alle 20.



L’MVP della serata è Khalif Battle, autore di 18 punti e 7 rimbalzi, con il canestro che decide la sfida. Ottima anche la prova di Peyton Aldridge, che chiude con 18 punti (7/9 dal campo) e 8 rimbalzi. A Trieste non bastano i 20 punti di Jahmi’us Ramsey.



Sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per le prossime sfide casalinghe dei bianconeri contro: Pallacanestro Trieste, Panionios Athens e Vanoli Cremona.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 89

PALLACANESTRO TRIESTE 87

(20-27, 36-52; 66-81)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 2, Jones 12, Niang 2, Jogela 4, Forray 6, Airhienbuwa N.E, Aldridge 18, Jakimovski 12, Bayehe 11, Fall N.E, Hassan 4, Battle 18. Coach Cancellieri.

Pallacanestro Trieste: Toscano-Anderson 5, Deangeli 11, Uthoff 7, Ruzzier 14