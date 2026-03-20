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TRENTO. Alla vigilia ci si sarebbe aspettati forse qualcosa di più, ma alla luce di come è arrivato, il punticino che il Trento si porta a casa non è poi così male. La Triestina, ultima in classifica, si è presentata al Briamasco senza nulla da perdere e ha messo davvero paura agli aquilotti.
Prima con il gol di Faggioli sul finire del primo tempo, poi con il raddoppio di Vertainen al 10° della ripresa.
Un doppio vantaggio che ha ammutolito i tifosi di casa.
Il Trento, però, non aveva nessuna intenzione di perdere terreno, e ha cominciato a macinare gioco, fino a riaprire la partita con Ebone, bravo a sfruttare un cross da sinistra di Chinetti. Al 92', in pieno recupero, il pareggio in mischia di Trainotti.
A.C. TRENTO 1921 – UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 2-2 (0-1)
RETI: 42’pt Faggioli, 10’st Vertainen, 34’st Ebone, 48’st Trainotti
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei (32’st Dalmonte), Corradi, Sangalli
(1’st Trainotti), Triacca; Candelari (17’st Chinetti), Fossati,
Benedetti (32’st Mehic); Capone, Pellegrini, Ladisa (23’st Ebone). A
disposizione: Tommasi, Malinverni, Rigione, Corallo, Miranda, Taroli,
Genco. Allenatore: Luca Tabbiani
TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anzolin, Silvestri, Tonetto; Vicario,
Jonsson, Voca (44’st Attys), Pedicillo; D’Urso (39’st Begheldo),
Faggioli (44’st Gningue); Vertainen (39’st Okolo). A disposizione:
Borriello, Neri, Kosijer, Mullin, Bagnoli, Kljajic, Guillen, Ascione.
Allenatore: Marino Geppino
ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio
ASSISTENTI: Matteo Lauri di Gubbio e Matteo Gentile di Isernia
QUARTO UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona
OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio
NOTE: Serata serena. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 9’pt
Sangalli, 47’pt Silvestri. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 1700 circa