TRENTO. Alla vigilia ci si sarebbe aspettati forse qualcosa di più, ma alla luce di come è arrivato, il punticino che il Trento si porta a casa non è poi così male. La Triestina, ultima in classifica, si è presentata al Briamasco senza nulla da perdere e ha messo davvero paura agli aquilotti.

Prima con il gol di Faggioli sul finire del primo tempo, poi con il raddoppio di Vertainen al 10° della ripresa.

Un doppio vantaggio che ha ammutolito i tifosi di casa.

Il Trento, però, non aveva nessuna intenzione di perdere terreno, e ha cominciato a macinare gioco, fino a riaprire la partita con Ebone, bravo a sfruttare un cross da sinistra di Chinetti. Al 92', in pieno recupero, il pareggio in mischia di Trainotti.

A.C. TRENTO 1921 – UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 2-2 (0-1)

RETI: 42’pt Faggioli, 10’st Vertainen, 34’st Ebone, 48’st Trainotti

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Maffei (32’st Dalmonte), Corradi, Sangalli

(1’st Trainotti), Triacca; Candelari (17’st Chinetti), Fossati,

Benedetti (32’st Mehic); Capone, Pellegrini, Ladisa (23’st Ebone). A

disposizione: Tommasi, Malinverni, Rigione, Corallo, Miranda, Taroli,

Genco. Allenatore: Luca Tabbiani

TRIESTINA (3-4-2-1): Matosevic; Anzolin, Silvestri, Tonetto; Vicario,

Jonsson, Voca (44’st Attys), Pedicillo; D’Urso (39’st Begheldo),

Faggioli (44’st Gningue); Vertainen (39’st Okolo). A disposizione:

Borriello, Neri, Kosijer, Mullin, Bagnoli, Kljajic, Guillen, Ascione.

Allenatore: Marino Geppino

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio

ASSISTENTI: Matteo Lauri di Gubbio e Matteo Gentile di Isernia

QUARTO UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona

OPERATORE FVS: Paolo Tomasi di Schio

NOTE: Serata serena. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 9’pt

Sangalli, 47’pt Silvestri. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 1700 circa