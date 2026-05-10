TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino batte l’Olimpia Milano 84-74 in casa e conquista l’accesso ai playoff. I bianconeri chiudono la regular season con una vittoria pesantissima contro il club più titolato d’Italia, completando la missione che serviva per restare in corsa.



Alla squadra di Trento non bastava infatti superare le “scarpette rosse”: era necessario anche il successo della Virtus Bologna contro Varese. La combinazione di risultati si è concretizzata e ha consegnato all’Aquila Basket un posto nella post season.



La giornata ha avuto anche un forte valore simbolico per Toto Forray, protagonista di una nuova pagina della sua lunga storia in bianconero. Il capitano ha celebrato le 700 presenze con la maglia della Dolomiti Energia Trentino, raggiungendo un’altra tappa storica della sua carriera.