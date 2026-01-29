PAGANELLA. Fai della Paganella si è colorata di rosa a 100 giorni dalla partenza del Giro d'Italia numero 109 che prenderà il via l'8 maggio in Bulgaria. La località trentina da cui il 28 maggio partirà la 18/a tappa dopo l'arrivo della 17/a il giorno prima ad Andalo ha aderito all'iniziativa "Città in rosa" promossa dagli organizzatori per il conto alla rovescia.



Le 40 località che ospiteranno le 21 tappe del giro hanno illuminato i loro luoghi più iconici con il colore della maglia che ogni ciclista sogna di indossare almeno una volta nella propria carriera, "creando un suggestivo abbraccio ideale che unisce territori, comunità e passioni lungo il percorso", informa una nota.