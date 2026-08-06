FIRENZE. Il Trentino continua a brillare ai Campionati italiani Esordienti e Allievi di ciclismo su pista. Dopo l'oro conquistato da Margherita Donanzan nell'omnium Esordienti Donne, è arrivato un nuovo titolo tricolore grazie a Erik Magagnotti, che ha dominato l'omnium Allievi al velodromo Enzo Sacchi di Firenze.

Il giovane atleta trentino ha costruito il proprio successo al termine di una sfida serrata con l'emiliano Niccolò Astara. Dopo aver vinto la prova scratch, Erik Magagnotti ha chiuso secondo sia nella tempo race sia nell'eliminazione, arrivando alla decisiva corsa a punti con appena due lunghezze di ritardo dal rivale.

Nella gara conclusiva il corridore di Vo' Sinistro, classe 2010, ha cambiato marcia: ha conquistato tre sprint intermedi e ha preceduto Astara anche nell'ultima volata a punteggio doppio, ribaltando la classifica generale. Il trentino ha così chiuso con 142 punti, davanti ai 132 dell'emiliano, mentre il bronzo è andato al veneto Pietro Foffano.

Grande soddisfazione per la rappresentativa del Comitato Fci di Trento, guidata dal tecnico Gianluca Vedovelli con Lorenzo Roccabruna e Andrea Malcotti. Nell'omnium Allievi Nicolas Botticchio e Giacomo Carlin hanno mancato la qualificazione alle finali, mentre tra le Allieve Beatrice Casassa ha chiuso ottava, davanti a Camilla Tezzele, undicesima, e Letizia Salvetti, dodicesima.