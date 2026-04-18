MONACO. Flavio Cobolli è in finale al toreno Atp 250 di Monaco di Baviera. L'azzurro in semifinale ha sconfitto 6-3 6-2 il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale. Cobolli, attualmente numero 16 Atp, per la conquista del titolo della città bavarese affronterà il vincente tra lo slovacco Alex Multan (n.166) e lo statunitense Ben Shelton (n.6).

Dopo aver conquistato la finale, Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Cobolli ha spiegato che il pianto finale era legato alla scomparsa di un amico: "Aveva solo 13 anni, se n'è andato troppo presto. Questa vittoria è solo per lui".

Quella sui campi in terra rossa è stata una prova sontuosa del 23enne romano. Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra dunque la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore e domani andrà a caccia del suo quarto sigillo dopo aver vinto nella passata stagione a Bucarest e Amburgo e lo scorso febbraio ad Acapulco.