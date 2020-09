Estate rovente per il trentino attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, travolto dalla passione per la sua bellissima fidanzata e modella Nicole Confortin.

La ragazza ha postato su Instagram una gran quantità di foto che la ritraggono nel suo splendore e tra queste alcuni momenti affettuosi con il calciatore trentino.

Vengono colti abbracciati sul ponte di uno yacht a Portovenere in Liguria e poi insieme in un locale frequentato dai Vip a Forte dei Marmi in Versilia.

Le vacanze però sono un ricordo ormai per entrambi: lei è rientrata a Milano e Pinamonti è concentrato sul suo impegno con la nazionale italiana Under 21 (potrebbe entrare in campo nell'incontro con la Svezia in programma martedì 8), in attesa di sapere se il suo futuro sarà ancora al Genoa o chissà dove.



pinamonti confortin.PNG