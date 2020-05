Da quasi tre mesi, di palloni che rotolano negli oltre 160 rettangoli di gioco della quarta serie nazionale non se ne sono più visti.

La Lega Nazionale Dilettanti sta attendendo le pronunce del comitato scientifico e delle Leghe professionistiche, ma per i presidenti Beretta del Levico e Carli del Dro la situazione è ormai allo stremo. L’unica soluzione è chiudere tutti i campionati dalla D in giù per rifondare le posizioni societarie. I dilettanti tra l’altro hanno anche problemi di assenza di sanitari in trasferta e di organizzazione che è basata tutta sul volontariato e sulla necessità di trovare sostegno di sponsor in piena crisi dettata dal virus.

Intanto sul fronte del Trento, capolista indiscusso in Eccellenza, si attende la riforma con la possibilità di promozione a tavolino ma meritata sul campo.