La Lazio ha vinto la Supercoppa italiana, battendo la Juventus 3-1.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, De Sciglio (10’ st Cuadrado), Demiral, Bonucci, Alex Sandro, Bentacur, Pjanic, Matuidi (31’ st Douglas Costa), Dybala, Higuain (21’ st Ramsey), Cristiano Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 4 De Ligt, 13 Danilo, 24 Rugani, 33 Bernardeschi, 23 Emre Can, 16 Cuadrado, 25 Rabiot, 20 Pjaca). All.: Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva (19’ st Cataldi), Luis Alberto (21’ st Parolo), Lulic, Immobile (37’ st Caicedo), Correa. (23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 15 Bastos, 7 Berisha, 28 Anderson, 77 Marusic, 22 Jony, 34 Adekanye). All.: S.Inzaghi

ARBITRO: Calvarese di Teramo

RETI: nel pt 16’ Luis Alberto, 45’ Dybala, nel st 28’ Lulic, 49’ Cataldi NOTE: Angoli: 5-5 Recupero: 2’ e 3’ Espulso: Bentancur al 48’ st per doppia ammonizione Ammoniti: Matuidi, Lucas Leiva, Luis Alberto per gioco falloso, Sarri e Cataldi per proteste. Spettatori: 23.361.