PREDAZZO. Il capo allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, ha lasciato le Olimpiadi invernali dopo una decisione comunicata dal Comitato olimpico finlandese. Secondo quanto reso noto, il provvedimento è collegato a un comportamento ritenuto contrario alle regole interne e ai valori della squadra.



La motivazione è stata indicata in modo esplicito dal direttore della squadra, che ha parlato di “questioni legate al consumo di alcol”.



La vicenda è stata affrontata congiuntamente dal Comitato olimpico e dalla Federazione sciistica finlandese, datore di lavoro dell’allenatore.



Medved, in una nota, si è detto “profondamente dispiaciuto” e ha presentato le proprie scuse, annunciando che non rilascerà ulteriori commenti.