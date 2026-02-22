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VERCELLI. Il Trento si impone per 3-1 sul campo della Pro Vercelli al termine di una gara combattuta e risolta nella seconda parte di gioco. Dopo 98 minuti complessivi, i gialloblù portano a casa tre punti pesanti grazie a una prova concreta e ordinata.
Il vantaggio ospite arriva al 53’ con Pellegrini, che sblocca il risultato nella ripresa. La risposta dei padroni di casa non tarda e al 66’ è Comi a firmare il pareggio per la Pro Vercelli, riportando l’incontro in equilibrio.
Il Trento però mantiene lucidità e torna avanti al 70’ con Triacca, rete che indirizza la sfida. Nel finale i piemontesi provano ad aumentare la pressione, ma la formazione trentina controlla con attenzione senza concedere spazi decisivi.
In pieno recupero, al 90’+4, Sangalli mette la parola fine al match siglando il terzo gol. Un successo esterno meritato per il Trento, costruito con efficacia nella ripresa e gestito con maturità fino al triplice fischio.
TABELLINO
PRO VERCELLI – A.C. TRENTO 1921 1-3 (0-0)
RETI: 8’st Pellegrini, 21’st Comi, 25’st Triacca, 49’st Sangalli.
PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (26’st Perotti), Marchetti, Coccolo (39’st Carosso), Furno (39’st Satriano); Iotti, El Bouchataoui, Burruano (26’st Huiberts 45’st Pino); Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Anfossi, Rosin, Mallahi, Rutigliano, Ronchi, Zacchera, Boufandar, Clemente, Regonesi. Allenatore: Michele Santoni
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca (39’st Miranda), Corradi, Trainotti, Maffei; Aucelli, Fossati (29’st Sangalli), Benedetti (39’st Candelari); Dalmonte, Pellegrini (13’st Ebone), Chinetti (39’st Ladisa). A disposizione: Costantini, Tommasi, Capone, Giannotti, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani
ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia
ASSISTENTI: Alessandro Cassano di Saronno e Kevin Turra di Milano
QUARTO UFFICIALE: Andrea Bortolussi di Nichelino
OPERATORE FVS: Paolo Fumagallo di Novara
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 9’pt Fossati, 41’pt Aucelli, 47’pt Triacca, 10’st Furno. Recupero: 2’+6’. Spettatori: 890 circa.