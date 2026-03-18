TRENTO. Nell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit) sono stati trattati i primi pazienti nell’ambito dello studio internazionale PROTECT, che sperimenta approcci avanzati di radiochemioterapia per i tumori dell’esofago e della giunzione gastroesofagea.



L’obiettivo è ottimizzare i protocolli di trattamento e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Dall’inizio del 2025 Asuit ha avviato un arruolamento attivo dei pazienti. I primi quattro hanno completato il trattamento con radioterapia a fotoni o protoni e le Unità operative di Radioterapia, Protonterapia e Fisica medica hanno completato lo study audit con successo nell’ottobre del 2025.



PROTECT è uno studio multicentrico europeo, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca e innovazione HORIZON, che coinvolge 13 centri di riferimento europei. L’obiettivo è valutare il ruolo delle più moderne tecniche di radiochemioterapia nel migliorare il controllo della malattia, la qualità di vita e la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti affetti da tumori esofagei e gastroesofagei, tra le neoplasie più aggressive.



Asuit contribuisce allo studio grazie a un solido lavoro multidisciplinare che vede impegnate le Unità operative di Radioterapia, Protonterapia, Chirurgia generale, Gastroenterologia, Oncologia medica, Radiologia, Medicina nucleare e Fisica medica. L’attività si svolge anche in collaborazione con il professor Giovanni De Manzoni di Verona, per ampliare l’accesso allo studio a pazienti provenienti da altre regioni italiane.



«Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo operativo. L’avvio dei trattamenti e la conclusione delle terapie per i nostri primi pazienti rappresentano un risultato tangibile di molti mesi di lavoro coordinato», dichiarano Dea Veshaj e Daniele Scartoni, rappresentanti rispettivamente della Radioterapia e della Protonterapia nello studio a Trento. «I dati che raccoglieremo ci aiuteranno a orientare le future strategie terapeutiche nei tumori esofagei e gastroesofagei».



Il risultato è stato possibile grazie all’impegno congiunto di numerosi professionisti dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino: Alberto Brolese (direttore del Dipartimento di Chirurgia), Daniele Scartoni e Irene Giacomelli della Protonterapia, Sergio Fersino e Dea Veshaj della Radioterapia (guidate rispettivamente dai direttori Frank Lohr e Vanessa Vanoni), Annalisa Trianni direttrice della Fisica Medica, Loris Menegotti e Stefano Lorentini (coordinatori della Fisica medica in radioterapia e protonterapia), insieme a Francesco Fracchiolla e Andrea Martignano, Laura Bernardoni della Gastroenterologia (diretta da Armando Gabbrielli) e Michela Frisinghelli e Chiara Trentin dell’Oncologia (diretta da Orazio Caffo).



Lo studio PROTECT (ID Studio: NCT05055648) rimane aperto all’arruolamento di pazienti idonei candidati alla radiochemioterapia neoadiuvante e adesso anche alla radiochemioterapia definitiva/radicale. La sperimentazione mira a generare dati clinici fondamentali per migliorare gli esiti dei pazienti e ridefinire gli standard di cura in questo ambito.