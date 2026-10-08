TRENTO. Curarsi in Trentino costa sempre di più. Nel 2024 la spesa sanitaria pagata direttamente dai cittadini ha raggiunto i 900 euro pro capite, contro gli 844 euro dell'anno precedente e una media nazionale di 787 euro. A evidenziarlo è il consigliere provinciale del Pd Paolo Zanella, commentando i dati del nono rapporto Gimbe e denunciando una progressiva privatizzazione della sanità trentina.

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Secondo Zanella, l'aumento della spesa privata è legato soprattutto alle difficoltà di accesso alle prestazioni pubbliche. «Non basta attribuirlo alla maggiore capacità di spesa del territorio», osserva il consigliere, ricordando l'erosione del potere d'acquisto e il peggioramento delle liste d'attesa. Il riferimento è anche all'ultimo posto nazionale del Trentino nel rispetto dei tempi di attesa nel primo semestre 2026, dato richiamato nell'intervento politico.

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Un altro elemento critico riguarda la mobilità sanitaria attiva, determinata per il 58,3% dalle strutture private convenzionate. Per Zanella, il sistema delle convenzioni rischia di sottrarre prestazioni ai residenti, soprattutto nella riabilitazione, a vantaggio dei pazienti provenienti da fuori provincia. Il consigliere denuncia una programmazione insufficiente e la mancanza di verifiche sull'effettiva risposta ai bisogni della popolazione trentina.

Il quadro, conclude Zanella, è aggravato dall'aumento delle dimissioni di medici e infermieri dal servizio pubblico. «Per salvare il servizio sanitario provinciale serve investire urgentemente in pensiero e risorse», afferma, chiedendo interventi per trattenere e attrarre personale e un rafforzamento delle capacità politiche e manageriali di assessorato e Azienda sanitaria, giudicate attualmente inadeguate alla difesa della sanità pubblica.