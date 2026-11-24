TRENTO. Tutelati tutti i 656 posti di lavoro nell’appalto per la sanificazione degli ospedali trentini. Dopo una trattativa fiume si è conclusa positivamente oggi, martedì 24 novembre, la prima fase del confronto tra le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti e l’associazione temporanea di imprese composta da Markas, Pulinet e Vales.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici attualmente impiegati nel servizio saranno riassunti dal nuovo gestore alle medesime condizioni contrattuali. L’intesa rappresenta una prima importante risposta alle preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi dai sindacati, che avevano denunciato il rischio di ricadute occupazionali legate al cambio di appalto negli ospedali del Trentino.

Nei giorni scorsi anche l’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino era intervenuta sulla vicenda, assicurando che il nuovo appalto prevedeva un incremento delle superfici da trattare e delle frequenze di pulizia. L’accordo raggiunto con Markas, Pulinet e Vales garantisce ora la continuità occupazionale.

Da giovedì 26 novembre inizierà la sottoscrizione dei contratti individuali. Per Filcams, Fisascat e Uiltrasporti si tratta di un primo passo: sindacati e imprese hanno concordato di aggiornare il confronto nella prima metà di dicembre, quando il nuovo appalto sarà operativo, per definire tutte le condizioni di dettaglio.