TRENTO. Quanto a copertura vaccinale in età pediatrica, peggio dell'Alto Adige, nel panorama nazionale, c'è soltanto la Sicilia. Il confronto con la provincia di Trento, oltre che con la media italiana, mette in evidenza un divario netto all'interno dello stesso contesto regionale oltre che rispetto al resto del Paese.



È quanto emerge dal report, con dati aggiornati al 31 dicembre 2024, sulle coperture di immunizzazione diffuso dal ministero della Salute. Il confronto con la media italiana mostra uno scarto significativo già nelle vaccinazioni di base somministrate entro i 24 mesi. Per la vaccinazione contro la polio - utilizzata come indicatore delle vaccinazioni contenute nell'esavalente - la copertura in Alto Adige si attesta all'87,11%, contro una media nazionale del 94,45%. Il Trentino supera, invece, la soglia raccomandata dall'Oms, con una copertura del 95,38%, collocandosi al di sopra sia della media italiana sia di gran parte delle regioni.



Un andamento analogo si osserva per la vaccinazione contro il morbillo (prima dose). In Alto Adige la copertura raggiunge il 90,22%, mentre la media nazionale è del 94,77%. Trento registra invece un valore del 95,65%, centrando l'obiettivo del 95% indicato a livello internazionale. Anche in questo caso, tra tutte le Regioni e Province autonome, solo la Sicilia presenta un dato peggiore di quello altoatesino.



Differenze marcate emergono anche per la varicella, un'altra vaccinazione tipica dell'età pediatrica. La copertura nella provincia di Bolzano si ferma al 90,39%, contro una media italiana del 93,87%. La provincia di Trento fa segnare una copertura del 95,08%, superiore sia al dato nazionale sia a quello dell'Alto Adige.