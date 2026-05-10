TRENTO.. Dalla convinzione che la dieta senza glutine faccia dimagrire anche nei non celiaci, all'idea che la celiachia sia un'allergia al grano o una condizione temporanea, fino alla possibilità di "trasgredire" ogni tanto alla dieta: sono alcune delle informazioni scorrette più diffuse sulla malattia che la Settimana Nazionale della Celiachia intende contrastare.



La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione e promossa dall'Associazione Italiana Celiachia in occasione della Giornata Mondiale sulla malattia autoimmune, torna dal 9 al 17 maggio, in tutta Italia, con nove giorni di eventi e approfondimenti dedicati alla corretta informazione sulla celiachia e sull'alimentazione senza glutine, con l'obiettivo di sfatare falsi miti e fake news.

"La disinformazione sulla celiachia può creare confusione e rischi - spiega Rossella Valmarana, Presidente di Aic -. Da oltre 45 anni Aic lavora quotidianamente per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, un impegno oggi ancora più necessario in un contesto in cui online e sui social circolano spesso falsi miti e informazioni non corrette".



Tra gli appuntamenti previsti, anche l'evento: "Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine", iniziativa che coinvolge oltre 600 comuni italiani con la somministrazione di menù completamente senza glutine nelle scuole dell'infanzia e primarie.



In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, l'associazione aderisce all'iniziativa internazionale Shine a Light on Celiac, con l'illuminazione in verde di edifici e monumenti, e alla Coeliac Day Run 2026, corsa virtuale di sensibilizzazione per raccogliere fondi a sostegno di progetti umanitari.