( A N S A ) - T R I E N T , 0 1 G I U - U n t e r d e n R e t t e r n , d i e g e s t e r n d e n i n 1 2 0 M e t e r n T i e f e i n d e r H ö h l e G r o t t a d e i C i n g h i a l i V o l a n t i , i n d e r P r o v i n z C u n e o , e i n g e s c h l o s s e n e n j u n g e n H ö h l e n f o r s c h e r n a c h 1 2 S t u n d e n l e b e n d b e r g e n k o n n t e n , b e f a n d e n s i c h a u c h z w e i H ö h l e n r e t t e r a u s d e m T r e n t i n o - e i n K r a n k e n p f l e g e r u n d e i n S p e z i a l i s t f ü r d i e B e s e i t i g u n g v o n E n g s t e l l e n ( d i s o s t r u t t o r e ) . D e r R e t t u n g s e i n s a t z w u r d e h e u t e M o r g e n u m 5 : 4 0 U h r e r f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n . I n s g e s a m t 4 2 T e c h n i k e r u n d E i n s a t z k r ä f t e d e r B e r g - u n d H ö h l e n r e t t u n g a u s d e m P i e m o n t , d e r L o m b a r d e i u n d L i g u r i e n h a t t e n s e i t g e s t e r n 1 7 : 0 0 U h r u n u n t e r b r o c h e n g e a r b e i t e t , u m d e n f e s t s i t z e n d e n H ö h l e n f o r s c h e r z u r e t t e n . D e r j u n g e M a n n , e i n Z w a n z i g j ä h r i g e r a u s L i g u r i e n , w u r d e l e b e n d g e b o r g e n , d e m m e d i z i n i s c h e n P e r s o n a l ü b e r g e b e n u n d i n s K r a n k e n h a u s t r a n s p o r t i e r t . ( A N S A ) . W A