(ANSA) - TRIENT, 01 GIU - Unter den Rettern, die gestern den in 120 Metern Tiefe in der Höhle Grotta dei Cinghiali Volanti, in der Provinz Cuneo, eingeschlossenen jungen Höhlenforscher nach 12 Stunden lebend bergen konnten, befanden sich auch zwei Höhlenretter aus dem Trentino - ein Krankenpfleger und ein Spezialist für die Beseitigung von Engstellen (disostruttore). Der Rettungseinsatz wurde heute Morgen um 5:40 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 42 Techniker und Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung aus dem Piemont, der Lombardei und Ligurien hatten seit gestern 17:00 Uhr ununterbrochen gearbeitet, um den festsitzenden Höhlenforscher zu retten. Der junge Mann, ein Zwanzigjähriger aus Ligurien, wurde lebend geborgen, dem medizinischen Personal übergeben und ins Krankenhaus transportiert. (ANSA). WA
Zwei Trentiner unter den Rettern in der Grotta dei Cinghiali Volanti Seit gestern 42 Techniker und Einsatzkräfte der Bergrettung im Einsatz
1 giugno 2026 • 07:46