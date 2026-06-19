( A N S A ) - T R I E N T , 1 9 G I U - N ä c h t l i c h e r E i n s a t z d e r B e r g r e t t u n g a n d e r Z w e i t e n S e l l a t u r m o b e r h a l b v o n C a n a z e i : Z w e i a u s l ä n d i s c h e A l p i n i s t e n - e i n 4 9 - j ä h r i g e n D e u t s c h e r u n d e i n e 5 5 - j ä h r i g e K a n a d i e r i n - w u r d e n a u f e i n e r H ö h e v o n 2 . 5 0 0 M e t e r n g e b o r g e n , n a c h d e m s i e a u f d e r K a s n a p o f f - R o u t e v o n e i n e m G e w i t t e r ü b e r r a s c h t w o r d e n w a r e n u n d f e s t s a ß e n . D i e b e i d e n K l e t t e r e r h a t t e n g e g e n 1 9 : 4 0 U h r d e n N o t r u f g e w ä h l t , a l s s i e v o n R e g e n u n d H a g e l ü b e r r a s c h t w u r d e n . N a c h d e m s i e z u n ä c h s t b e a b s i c h t i g t e n , s e l b s t s t ä n d i g a b z u s t e i g e n , m u s s t e n s i e d i e s e s V o r h a b e n a u f g r u n d d e r w i d r i g e n B e d i n g u n g e n a u f g e b e n . S i e s a ß e n i n d e r W a n d f e s t , w a r e n u n t e r k ü h l t , a b e r a n i h r e n S e i l e n g e s i c h e r t . D a d e r R e t t u n g s h u b s c h r a u b e r w e g e n e i n e s a n d e r e n E i n s a t z e s z u n ä c h s t n i c h t s o f o r t e i n g r e i f e n k o n n t e , u n t e r s t ü t z t e e r g e g e n M i t t e r n a c h t d i e B o d e n t e a m s d e r B e r g r e t t u n g s s t a t i o n A l t a V a l d i F a s s a . D i e b e i d e n A l p i n i s t e n w u r d e n m i t t e l s S e i l w i n d e g e b o r g e n : E i n e r b l i e b u n v e r l e t z t , w ä h r e n d b e i d e r a n d e r e n P e s o n e i n e l e i c h t e U n t e r k ü h l u n g f e s t g e s t e l l t w u r d e . B e i d e w u r d e n f ü r K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g e n i n d a s K r a n k e n h a u s v o n C a v a l e s e t r a n s p o r t i e r t . ( A N S A ) . W A