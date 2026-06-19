(ANSA) - TRIENT, 19 GIU - Nächtlicher Einsatz der Bergrettung an der Zweiten Sellaturm oberhalb von Canazei: Zwei ausländische Alpinisten - ein 49-jährigen Deutscher und eine 55-jährige Kanadierin - wurden auf einer Höhe von 2.500 Metern geborgen, nachdem sie auf der Kasnapoff-Route von einem Gewitter überrascht worden waren und festsaßen. Die beiden Kletterer hatten gegen 19:40 Uhr den Notruf gewählt, als sie von Regen und Hagel überrascht wurden. Nachdem sie zunächst beabsichtigten, selbstständig abzusteigen, mussten sie dieses Vorhaben aufgrund der widrigen Bedingungen aufgeben. Sie saßen in der Wand fest, waren unterkühlt, aber an ihren Seilen gesichert. Da der Rettungshubschrauber wegen eines anderen Einsatzes zunächst nicht sofort eingreifen konnte, unterstützte er gegen Mitternacht die Bodenteams der Bergrettungsstation Alta Val di Fassa. Die beiden Alpinisten wurden mittels Seilwinde geborgen: Einer blieb unverletzt, während bei der anderen Peson eine leichte Unterkühlung festgestellt wurde. Beide wurden für Kontrolluntersuchungen in das Krankenhaus von Cavalese transportiert. (ANSA). WA
Zwei Kletterer in der Nacht am Sella-Turm gerettet
19 giugno 2026 • 09:11