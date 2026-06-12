( A N S A ) - B O L Z A N O , 1 2 G I U - D i e s e i t T a g e n i m V a l l e d i S e r e n v e r m i s s t e 6 8 - j ä h r i g e n e u s e e l ä n d i s c h e W a n d e r e r i n i s t g e s t e r n n u r n o c h t o t g e b o r g e n w o r d e n . D i e F r a u w a r a m v e r g a n g e n e n D i e n s t a g n i c h t i n i h r e r U n t e r k u n f t i n A l a n o d i P i a v e e r s c h i e n e n , w o s i e n a c h A b s c h l u s s e i n e r E t a p p e d e s " R ä t i s c h e n W e g e s " e r w a r t e t w o r d e n w a r . G e s t e r n M o r g e n u m 7 : 0 0 U h r v e r s a m m e l t e n s i c h r u n d 6 0 E i n s a t z k r ä f t e a m B a s i s l a g e r i n R a s a i , u m s i c h a u f d i e G e b i e t e z u v e r t e i l e n , d i e b e r e i t s a m V o r t a g a n h a n d d e r D a t e n d e s I M S I - C a t c h e r s a n B o r d e i n e s H u b s c h r a u b e r s d e r F i n a n z w a c h e ( G u a r d i a d i F i n a n z a ) a u s V e n e d i g e i n g e g r e n z t w o r d e n w a r e n . W ä h r e n d d i e S u c h m a n n s c h a f t e n m i t F a h r z e u g e n a u s r ü c k t e n u n d d e n W e g z u F u ß f o r t s e t z t e n , f ü h r t e n H u b s c h r a u b e r d e r F e u e r w e h r u n d d e r F i n a n z w a c h e K o n t r o l l f l ü g e d u r c h . Z u d e m w a r e i n e D r o h n e d e r F e u e r w e h r i m E i n s a t z , d i e m i t d e m O r t u n g s s y s t e m „ L i f e s e e k e r " a u s g e s t a t t e t i s t ; d i e s e s v e r l a g e r t e d a s S u c h g e b i e t a u f e i n e Z o n e , d i e 1 5 0 M e t e r v o m l e t z t e n S i g n a l e n t f e r n t l a g . R u n d 2 0 B e r g r e t t e r s t i e ß e n d a r a u f h i n a u f e i n e n P f a d a b s e i t s d e r o f f i z i e l l e n R o u t e d e s W a n d e r w e g s . G e l e i t e t v o m A b g l e i c h z w i s c h e n d e r D r o h n e u n d d e m M o b i l t e l e f o n d e r F r a u , d a s i m m e r n o c h k l i n g e l t e , s e i l t e n s i c h z w e i T e a m s i n e i n e n s t e i l e n , b e w a l d e t e n H a n g n e b e n d e m W e g a b . D o r t e n t d e c k t e n s i e z u n ä c h s t e i n e J a c k e u n d e i n e M ü t z e , k u r z d a r a u f u n d e t w a s w e i t e r t a l w ä r t s d e n l e b l o s e n K ö r p e r d e r F r a u . N a c h e r s t e n E r k e n n t n i s s e n w i r d a n g e n o m m e n , d a s s s i c h d i e 6 8 - J ä h r i g e a m D i e n s t a g g e g e n 1 3 : 0 0 U h r a u f d e m W e g i n R i c h t u n g S e r e n v o n C a u p o k o m m e n d i m P f a d g e i r r t h a t t e u n d a n s c h l i e ß e n d r u n d 1 0 0 M e t e r i n d i e T i e f e g e s t ü r z t w a r . ( A N S A ) . W A